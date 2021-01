Le congratulazioni di Mocella, presidente di Confartigianato Avellino

La qualità delle giacche artigianali Italiane Leather Trend di Solofra vengono scelte dal colosso internazionale delle comunicazioni Vodafone per il suo nuovo spot Giga Network. Due giacche per uomo e per donna sono indossati dai protagonisti dello spot.

“La scelta dei prodotti Leather Trend è stata fatta per la qualità dei pellami, per l’accuratezza delle rifiniture e per aver soddisfatto tutte le specifiche richieste dalla Vodafone, nella realizzazione dei prodotti la Leather Trend ha seguito l’azienda nella scelta dei colori del pellame rigorosamente made in Italy, fino ai modelli proposti dall’azienda apportando le personalizzazioni richieste”, afferma il titolare dell’azienda Michelangelo D’Arienzo. I modelli proposti nello spot sono: Modello da Uomo U05, Modello da Donna RAFF. “Un’altra azienda della nostra terra si fa spazio a livello nazionale e internazionale grazie alla qualità e all’originalità delle sue produzioni – dichiara Ettore Mocella, presidente di Confartigianato Avellino – Siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri iscritti la Leather Trend di Solofra, che costituisce l’esempio della maestria e dell’impegno degli irpini. In questa difficile fase determinata dall’emergenza sanitaria, un risultato del genere rappresenta un segno di speranza per tutti. Noi faremo la nostra parte per supportare le imprese del settore. Le nostre congratulazioni a tutta la squadra di Leather Trend di Solofra”.