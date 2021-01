Donate coperte per affrontare il gelo invernale

Si ripete con successo anche quest’anno la consueta iniziativa di beneficenza delle donne Verdi Campane (Ve.Do.).

Da parte delle rappresentanti presenti – Benedetta Sciannimanica, Marilena Schiano Lomoriello, Elena Marini, Diana Pezza, Laura Carcavallo, Paola Zabatta, Antonella Starace – è stato, infatti, donato alla chiesa dei Fiorentini, nei giardinetti di via Ruoppolo, un grosso quantitativo di coperte per i senza tetto per fare in modo che possano affrontare un po’ meglio questo periodo così rigido e di freddo tanto intenso.

“È una delle tante iniziative di beneficenza che ogni anno decidiamo di ripetere. Ci sono tante persone in difficoltà che vanno seguite e assistite, e quest’anno a causa del Covid il numero è aumentato notevolmente. Proprio per la pandemia non abbiamo distribuito direttamente ai clochard ma, in accordo con il consigliere municipale Rino Nasti e sempre supportate dal consigliere regionale Francesco Borrelli, abbiamo deciso di avvalerci della generosa intermediazione della parrocchia, che da anni porta avanti un progetto di aiuto proprio ai senza fissa dimora. Chiediamo, quindi, che d’inverno tutti i luoghi pubblici al chiuso restino aperti anche di notte per garantire una copertura e un riparo più adeguato a chi non ha una casa”, dichiara Fiorella Zabatta, del direttivo delle Donne Verdi campane.