“La vittoria di Procida ci inorgoglisce e rappresenta un segnale di speranza e di ripartenza per la nostra bella Regione e per il sud dopo un anno durissimo segnato dalla pandemia”. Così, Isabella Adinolfi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Cultura al Parlamento europeo, commenta la proclamazione di Procida come “Capitale Italiana della Cultura 2022”. Così, Isabella Adinolfi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Cultura al Parlamento europeo, commenta la proclamazione di Procida come “Capitale Italiana della Cultura 2022”.

“E’ una grande occasione per rilanciarci non solo dal punto di vista turistico, ma anche per presentare progetti che esaltino il valore dei nostri artisti e di tutti coloro i quali lavorano nel comparto creativo – conclude l’On. Adinolfi - Un’opportunità da non perdere per creare nuovi posti di lavoro per i giovani, per potenziare servizi e infrastrutture. Come già ho detto qualche settimana fa, sostenendo la candidatura dell’isola, Procida è un’onda di conoscenza pronta a conquistare il mondo con tutta la sua bellezza”.