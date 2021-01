Il capogruppo in Consiglio regionale: "Proclamazione, orgoglio e vanto per l’intera Campania"

Napoli - ”Salutiamo con grande soddisfazione e orgoglio la proclamazione di Procida a Capitale italiana della Cultura per l’anno 2022″, ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Si tratta di un vanto per l’intera Campania – ha continuato la forzista -, ma anche di una occasione importante per il rilancio del nostro territorio, soprattutto in un momento così difficile come quello che, a causa della pandemia, sta attraversando con gravissime conseguenze, pure il comparto turistico”.

“Ancora più orgogliosi per come è maturata la scelta, visto lo spessore delle altre città concorrenti. Procida, per storia e bellezze paesaggistiche, si conferma una delle perle del Mediterraneo e sarà portatrice per l’intera Nazione della cultura italiana nel mondo. Ora è il momento di mettere in campo progettualità e sinergia per una opportunità fondamentale di crescita di cui bisogna avere massima attenzione e riguardo”.