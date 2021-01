I trenta comuni coinvolti costituiranno una rete per lo sviluppo turistico rurale

Con l’appuntamento di sabato 16 dicembre 2020, tenutosi presso l’aula consiliare del Comune di Pietradefusi, si sono conclusi i sette incontri programmati dal GAL Irpinia Sannio – Cilsi, per la presentazione dei progetti finanziati nell’ambito della Misura 7.5.1.

«Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, attività di informazione e valorizzazione del territorio dal punta di vista turistico».

I trenta comuni coinvolti, in sette raggruppamenti territoriali, costituiranno una rete per lo sviluppo turistico rurale dell’intera area. Si tratta di investimenti in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, integrate e sostenibili; della realizzazione di una piattaforma digitale implementata a cura dei centri di informazione intercomunali allargata ai Comuni di Calitri, Ceppaloni, Chianche, Luogosano e ad altri comuni eventualmente interessati. Obiettivo di tale intervento è quello di contribuire alla valorizzazione congiunta di luoghi e produzioni, mettendo in relazione interventi pubblici e privati.

Il GAL Irpinia Sannio – Cilsi ha deciso di condividere, anche questa volta, il lavoro fin qui svolto con i soggetti pubblici e privati beneficiari degli interventi previsti dalla Strategia di Sviluppo Locale. Gli incontri, svolti nelle sedi istituzionali dei comuni capofila dei sette raggruppamenti territoriali e che complessivamente coinvolgono 34 comuni, hanno visto la partecipazione in presenza ed in video-conferenza dei sindaci e dei soggetti privati beneficiari dei finanziamenti gestiti dal GAL. Gli incontri svoltisi a Grottolella, Montemarano, Sant’Angelo Dei Lombardi , Candida, Villamaina, Volturara Irpina e Pietradefusi hanno evidenziato la necessità, per i territori , di attuare interventi finalizzati al recupero di strutture pubbliche esistenti; strutturare l’attività di informazione ed orientamento turistico, attraverso la realizzazione di info point capaci di mettere in rete le bellezze dei 34 comuni convolti nel progetto; realizzare una piattaforma digitale attraverso cui pubblicizzare gli itinerari turistici, i siti di interesse ambientale, paesaggistico e culturale, orientando il visitatore verso le realtà produttive agricole ed artigianali, presenti nell’area di riferimento.

Tutto ciò evitando la sovrapposizione con altri interventi similari, proposti da altri enti e soggetti locali, in una ottica di complementarietà e collaborazione attiva. Gli incontri hanno inoltre evidenziato la necessità e la volontà di :

1) creare le giuste connessioni tra la rete dei comuni protagonisti della fase 1 (Misura 7.5.1) e tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione delle altre tipologie di Intervento finanziate dal GAL ATS AISL (agricoltori, artigiani, operatori turistici, centri di ricerca, università, enti sovracomunali, tecnici ed esperti);

2) avviare una fase 2, orientata ad andare oltre gli obiettivi della Misura 19 del PSR Campania, attraverso la creazione di una rete istituzionale territoriale, promossa dai Sindaci del territorio e finalizzata alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, per garantire ai cittadini l’accesso a fonti energetiche sicure e sostenibili.

Grazie all’approccio di tipo partecipativo e non competitivo, posto in essere in questa fase di realizzazione degli obiettivi specifici del Piano di Azione Locale, i soci del GAL Irpinia Sannio e del GAL CILSI , in uno con i beneficiari dei finanziamenti già approvati dall’ATS AISL , ritengono possibile, a breve termine, la costruzione di un orizzonte strategico più ampio di sviluppo locale.