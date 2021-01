Preoccupazione dei professionisti sanitari per gli assembramenti. Borrelli: “Bisogna rinviarle nuovamente o consentire le votazioni da remoto.”

«Il 22, il 23 ed il 24 gennaio sono previste le lezioni per il rinnovo degli organi direttivi dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli e diversi rappresentati di categoria mi hanno segnalato quanto sia inopportuno procedere con un indice di contagio Covid ancora così alto. Parliamo di un Ordine che conta più di 20 mila iscritti, e i prevedibili assembramenti in pieno centro a Napoli sono del tutto fuori luogo».

Questi i messaggi ricevuti anche da alcuni candidati della lista “Insieme si Può”: «Le elezioni ce le aspettavamo per marzo-aprile ed invece sono arrivate a gennaio, in piena pandemia. Io personalmente non andrò a votare ed invito chiunque si recherà alle votazioni a fare molta attenzione».

«L’indice Rt è ancora molto alto ed il rischio contagio è dietro l’angolo, durante le votazioni è inevitabile che vi siano degli assembramenti e dei contatti, per questo le elezioni dovrebbero essere rimandate o fatte on-line. Anche i sindacati dovrebbero richiedere il rinvio ed invece non lo fanno e quindi molti infermieri saranno ‘costretti’ ad andare a votare, così non sono affatto tutelati. Meglio rinviare che rischiare il formarsi di nuovi focolai. Credo che in questo momento, con i contagi in rialzo, sia alquanto prematuro e poco coscienzioso permettere questo tipo di eventi che danno luogo ad assembramenti per cui chiediamo un ulteriore rinvio o che le elezioni vengano svolte da remoto per garantire sicurezza a tutta la cittadinanza». Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, destinatario di diversi appelli da parte degli appartenenti alla categori