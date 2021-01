Sacco: “La Stella alla guida della Camera di Commercio è una garanzia per la strategia di rilancio dell’Irpinia”

Ad affermarlo è il segretario provinciale della Dc di Rotondi

"L'economia irpina, soprattutto in una fase di crisi e di incertezza come quella che stiamo vivendo, ha bisogno di riferimenti credibili. La riconferma di Oreste La Stella alla guida della Camera di Commercio appare quindi la soluzione migliore da attuare per il territorio". Ad affermarlo è Fausto Sacco, segretario provinciale della Dc di Rotondi.

“L’attuale presidente dell’ente camerale – prosegue il dirigente politico – si è costantemente impegnato, durante il suo mandato, per il rilancio e l’innovazione dei settori produttivi, mettendo in campo iniziative concrete in favore delle imprese, dialogando con le altre istituzioni e sollecitando, sempre con grande autonomia e in maniera intelligente, le rappresentanze politiche per tentare di affrontare e risolvere i problemi strutturali della nostra provincia. D’altra parte, la conoscenza diretta delle questioni sul tappeto, maturata dopo anni di esperienza al vertice delle organizzazioni d’impresa, ha consentito di predisporre una strategia complessiva per lo sviluppo, anziché singole iniziative estemporanee”.