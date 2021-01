Ratificata anche la nomina dell'avv. Vincenzo Quintarelli quale Portavoce cittadino

Con la formale ratifica, da parte del Commissario provinciale, Sen. Antonio Iannone, si è perfezionato e concluso il processo costitutivo del circolo territoriale di Fratelli d’Italia della città di Avellino. Per la prima volta dalla nascita di Fdi, il capoluogo avrà, il suo circolo cittadino; con il compito di attrarre ed aggregare il sempre maggior consenso che Giorgia Meloni ed il partito riscuotono anche in città.

Gli iscritti hanno deciso di denominare la sezione di Fdi dedicandola alla memoria dell’indimenticato professore “Pippo De Iorio”, così come era comunemente conosciuto e chiamato tra gli amici di sempre e che spese tutta la sua vita tra impegno politico ed educativo per la nostra comunità. Il riconoscimento alla sua illustre e stimata personalità dovrà necessariamente vedere coinvolto anche il Comune di Avellino; a cui gli iscritti chiedono fin d’ora l’intitolazione di una strada o di un parco pubblico come doveroso omaggio per la sua opera ed il suo amore speso esclusivamente per la città.

Ratificata, infine, anche la nomina del portavoce incaricato, l’avv. Vincenzo Quintarelli, che avrà il compito di organizzare e strutturare, nel più breve tempo possibile, il coordinamento cittadino, con la nomina dei responsabili dei vari settori operativi.