Da oggi zona gialla e saldi

Da oggi la Regione Campania è finalmente zona gialla, almeno fino al 15 gennaio.

Bar e ristoranti potranno permettere l’ingresso ai loro clienti; sarà difatti possibile il consumo ai tavoli fino alle ore 18, dopodiché fino alle 22.00 sarà consentito solo l’asporto. Riprende inoltre l’attività didattica in presenza ma solo per gli asili e per le prime due classi delle elementari.

E oggi, come reso noto pochi giorni fa sul sito istituzionale della Regione con apposito comunicato, partono anche, seppur in netto ritardo rispetto a molte altre regioni, i saldi di fine stagione invernale che termineranno entro il sessantesimo giorno dalla stessa, cioè l’11 marzo 2021.