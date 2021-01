Poco fa si sono concluse le votazioni per eleggere il nuovo Presidente del Forum dei Giovani di Grottaminarda. A trionfare Francesco Bruno

Grottaminarda – Questo pomeriggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Forum dei Giovani di Grottaminarda. Le elezioni si sono svolte online attraverso la piattaforma Eligo, ai sensi di quanto disposto dal DPCM a causa delle restrizioni Covid.

Ecco le nuova cariche giovanili del Forum di Grottaminarda dopo che le votazioni si sono chiuse pochi minuti fa, verso le 17.30:

È stato eletto Presidente Francesco Bruno, classe 1996, studente di Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università Luigi Vanvitelli di Napoli.

Eletti nel Consiglio Direttivo, invece, i seguenti membri: Vanessa Antonioli, Davide Flammia, Gianmarco Blasi, Alessia Grillo e Pierluigi De Gregorio.

A coordinare il Consiglio Direttivo del Forum di Grottaminarda sarà Gabriele Uva.

Francesco Bruno succede al predecessore Antonio Grifone.

Il neo eletto Presidente Francesco Bruno, subito dopo la proclamazione, è stato raggiunto dai microfoni di Avellino Zon, ai quali ha dichiarato la sua soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto:

“Sono contento ed orgoglioso del risultato raggiunto. Un onore per me poter ricoprire questo ruolo in una comunità come quella di Grottaminarda”.

Non mancano i ringraziamenti da parte del neo Presidente a chi lo ha sostenuto e accompagnato in questa avventura: “Un ringraziamento doveroso alla squadra e agli iscritti che ci hanno sostenuto. Un grazie all’amministrazione comunale di Grottaminarda per aver avviato il percorso di ricostituzione del Forum e all’assessore Marilisa Grillo, delegata alle Politiche Giovanili”.

E poi una promessa a tutti i giovani di Grottaminarda: “Da oggi saremo impegnati per i giovani di questo Paese”.