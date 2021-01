Grottaminarda – Rinnovati gli ambienti del servizio integrativo al nido

Da lunedì riprendono le attività

Grottaminarda - Lunedì 11 gennaio, nel pieno rispetto delle regole e delle normative anti-Covid 19, riprendono le attività del Servizio Integrativo al Nido promosse dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Grottaminarda, con la collaborazione del Piano di Zona Sociale.

La struttura comunale in via Condotto riaprirà le proprie porte per accogliere i bambini con un nuovo stile, un nuovo arredamento e rinnovato entusiasmo da parte delle operatrici.

L’Amministrazione comunale ed in particolare l’Assessore alle Politiche Sociali, Marcantonio Spera, auspicano per i piccoli utenti del Servizio Integrativo e per le loro famiglie, una ripresa piena di giochi e “sorrisi con gli occhi”: «Tutto è stato predisposto con cura e l’attenzione da parte delle operatrici sarà massima. Ci auguriamo che questo maledetto virus rallenti finalmente e ci consenta di portare a termine senza intoppi le attività per questi piccoli che hanno bisogno di socialità e di esperienza di gioco e soprattutto per dare un po’ di respiro ai genitori che, nonostante tutto, hanno continuato a lavorare».

Si ricorda che il Servizio Integrativo al Nido è dedicato ai bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi.