l’UNICEF continua ad essere parte attiva delle campagne internazionali umanitarie

Avellino – Il Comitato Provinciale dell’UNICEF, presieduto da Amalia Benevento, organizza una giornata speciale per celebrare la Befana. Da un’idea, infatti, di Amalia Benevento, realizzata da anni in città, avrà luogo domani, 6 gennaio, l’iniziativa “Il Dono Sospeso”, trasformato in appuntamento nazionale, con manifestazioni analoghe in altre città italiane. I volontari dell’UNICEF, i giovani di YOUNICEF, aderenti al progetto del Servizio Civile, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, guidato dall’ingegnere avellinese Mario Bellizzi, consegneranno ai bambini dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” i pacchi con i gadget ed i giocattoli.” Da Ambasciatori dell’UNICEF- commenta Amalia Benevento- i Vigili del Fuoco saranno protagonisti di questa giornata, ideata per allietare la degenza dei bimbi malati e portare un sorriso, una speranza anche alle loro famiglie”-. In ottemperanza alle norme anti-COVID, la consegna avverrà con l’utilizzo dell’autoscala posizionata all’esterno. I Vigili del Fuoco affideranno i pacchi agli infermieri, che provvederanno alla loro distribuzione. “Grazie alla sensibilità di Mario Bellizzi, alla creatività della nostra volontaria Lena Fioretti ed a tutti i giovani collaboratori dell’UNICEF- continua la presidente- manteniamo un impegno che si rinnova da diversi anni. Saremo presenti all’interno di un luogo di sofferenza, per realizzare la nostra missione rivolta a sostenere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”-. Intanto, l’UNICEF continua ad essere parte attiva delle campagne internazionali umanitarie, con uno sguardo alle esigenze delle fasce più deboli del nostro territorio.