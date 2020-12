Il comunicato dell'ente della Valle Ufita



Ariano Irpino - L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa dei lavori di trasferimento utenze della condotta idrica su Via Giacomo Matteotti in data odierna, martedì 22 dicembre 2020, è sospesa l’erogazione idrica dalle ore 14,00 alle ore 20,00 su Via Giacomo Matteotti.