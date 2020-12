E’ un’esperienza straordinaria che ci consegna storie di vite uniche e potenti per la sorprendente crescita umana che stiamo maturando

Avellino – Con gioia stamane abbiamo appreso la notizia di questo riconoscimento importante per la nostra scuola.

L’INCLUSIONE è per noi dell’istituto Comprensivo ”Regina Margherita-Leonardo da Vinci” di Avellino da sempre un valore profondo e soprattutto un “clima” che intenzionalmente e in modo sistemico dà senso al nostro impegno nella scuola. Quotidianamente con tenacia, dedizione e in sicurezza, in tempo di pandemia accogliamo i nostri alunni speciali, che per noi sono un dono meraviglioso, impegnandoli in laboratori didattici molto creativi e interattivi. E’ un’esperienza straordinaria che ci consegna storie di vite uniche e potenti per la sorprendente crescita umana che stiamo maturando. I ragazzi della scuola secondaria di I grado e i bambini della scuola primaria e dell’infanzia ogni giorno tutti insieme, organizzati in piccoli gruppi, incontrano le proprie insegnanti per il sostegno, cui va la mia immensa gratitudine per la sensibilità educativa e pedagogica e l’estrema professionalità con cui sapientemente stimolano i piccoli allievi. Sono emozionata nel profondo per questo riconoscimento perché racconta la gioia, la magia, la grande ”rivoluzione” che la Scuola può e deve produrre nella vita di ciascun bambino, perché TUTTI e in special modo i nostri alunni speciali hanno una bellissima storia da scrivere e da raccontare insieme a noi.