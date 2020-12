Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino in merito alla nomina ufficiale di De Vizia

Avellino – “Congratulazioni al neo Presidente, Emilio De Vizia. Sono certo che saprà portare avanti il cammino di Confindustria Avellino con serietà e professionalità. L’auspicio è che si possa collaborare sempre più in sinergia in un momento storico così difficile per il bene delle imprese e di tutto il mondo del lavoro”.

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino in merito alla nomina ufficiale di De Vizia.

“Un plauso va a Giuseppe Bruno- conclude- per il concreto impegno e lavoro realizzato, durante il suo mandato, alla guida dell’associazione”.