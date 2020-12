Mercoledì 23 dicembre alle ore 16.00 la diretta trasmessa dalla pagina facebook della Pro Loco Caposele e da Radio Corrente Sele

Caposele – A Caposele si conferma il tradizionale e consueto appuntamento della presentazione della “winter edition” del periodico cittadino “La Sorgente”. A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, l’evento natalizio del 23 dicembre si trasferisce su piattaforma digitale, ma con significative novità. A partire dalle ore 16.00 con una diretta social trasmessa dalla pagina facebook della Pro Loco Caposele, il direttivo della associazione che edita la testata sarà supportato dalla diretta anche sul canale ufficiale della web radio Radio Corrente Sele/onde arancioni.

Dalla presentazione del nuovo direttore responsabile alla nuova modalità di prenotazione della copia del giornale, si preannuncia un evento ricco di novità e che merita di essere seguito. Senza contare la sorpresa riservata non solo a tutti i supporter del prestigioso giornale, ma a tutti i caposelesi vicini e lontani. Per la presentazione del numero 101- che avverrà in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente- non ci sarà il consueto presentatore ufficiale, ma un interscambio fra il direttivo Pro Loco e il nuovo direttore. La Pro Loco presenterà il nuovo corso del giornale, e garantisce la possibilità di interazione e intervento offerta dalla diretta social e dalla radio.

Proprio alla luce delle restrizioni e limitazioni imposte dalla pandemia, si preannuncia l’apertura della campagna “Prenota la tua copia” a cui è possibile accedere tramite il link https://bit.ly/prenotalatuasorgente Una iniziativa riservata non solo ai caposelesi, ma a tutti coloro che vorranno ricevere una o più copie del nuovo prodotto editoriale. Si tratta di una possibilità che consente alle persone di ridurre gli spostamenti e non dovere rinunciare alla consueta copia del giornale sotto l’albero di Natale. Su tutto il territorio di Caposele è prevista la consegna a domicilio, mentre dal giorno successivo partiranno le spedizioni postali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione chiamando il 342 605 3380 oppure tramite mail all’indirizzo prolococaposele@gmail.com. Il giornale non ha un costo fisso di copertina, ma è soggetto a contributi e offerte dei cittadini che sostengono il progetto. Nel corso dell’evento digitale trasmesso sulla Pagina facebook “Pro Loco Caposele” e su www.radiocorrentesele.it sarà annunciata una importante novità: stay tuned.