Sequestrata un’area di circa 1.300 metri quadrati

Marzano di Nola – I Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola, a conclusione di un’attività di indagine che si inserisce in una più ampia campagna di controlli mirata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato la realizzazione di opere edilizie abusive all’interno di un fondo privato coltivato a noccioleto e ubicato in agro del Comune di Domicella.

Nello specifico, a seguito di sopralluogo, è stata accertata l’illecita realizzazione di terrazzamenti, eseguiti con l’ausilio di mezzi meccanici, che comportavano una sostanziale variazione morfologica del terreno.

All’esito delle verifiche, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro dell’area oggetto dell’abuso (avente una superfice di circa 1.300 metri quadrati).

A carico del proprietario del fondo è pertanto scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, poiché ritenuto responsabile di violazioni in materia edilizia conseguenti alla realizzazione di opere in assenza di idonei titoli autorizzativi in area S.I.C. (Siti Interesse Comunitario) e soggetta a vincolo idrogeologico.