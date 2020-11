Un fondo di solidarietà per sostenere cittadini famiglie ed imprese in difficoltà mediante erogazione di buoni spesa

Nusco – Nel mese di maggio 2020 il Gruppo di minoranza “Ricominciamo da Nusco” ha presentato alla cittadinanza e proposto alla Amministrazione comunale un documento socio-economico denominato “Nusco Solidale” contenente alcune attività per tutelare i più deboli, i cittadini, le famiglie e tutte le imprese ed aziende di ogni settore, soprattutto quelle che hanno dovuto subire e continuano a subire la chiusura forzata. Tale fondo comunale di sostegno economico denominato “Nusco solidale” – evidenzia il capogruppo Avv. Francesco Biancaniello – prevede “…l’erogazione di un bonus di liquidità per cittadini, famiglie ed imprese, alimentato – tra le altre cose – non solo da eventuali accantonamenti di somme risparmiate dal Comune in termini di costi temporaneamente non più sostenuti per la chiusura e sospensione di servizi comunali (scuole, mensa, trasporti scolastici ecc.), ma anche dalla distrazione di altre somme previste e programmate per altri scopi oggi pero’ secondari e non più realizzabili e che potranno essere impiegati subito per detta emergenza.” Tale proposta finora non ha trovato il favore del Sindaco ma si confida in un ripensamento suo e della maggioranza che lo sostiene. Quest’anno la situazione di emergenza epidemiologica e conseguenti limitazioni di spostamento e distanziamento, probabilmente, non ci permetterà di festeggiare il periodo natalizio, come negli anni passati, non sarà possibile organizzare manifestazioni, concerti, eventi e comunque tutte quelle attività che presuppongono la partecipazione in presenza di molte persone. Sarà un Natale diverso per tutti e sicuramente più sobrio e quindi bisognerà prestare grande attenzione alle reali difficoltà dei cittadini rimandando i momenti di aggregazione e di festa a periodi più felici e di ritrovata normalità. Ogni anno l’amministrazione comunale durante il periodo natalizio destina fondi e risorse economiche appunto per attività di addobbo urbano, luminarie, decorazioni, eventi, concerti e/o attività di altro genere, quest’anno invece sarebbe opportuno che eventuali fondi in disponibilità del ns. Comune venissero utilizzati per la costituzione di detto fondo di solidarietà per l’erogazione di buoni spesa in favore dei più bisognosi prevedendo, anche a sostegno di imprese e commercianti locali, di spendere detti buoni negli esercizi commerciali della zona. Si potranno quindi acquistare non solo beni di prima necessità ma anche articoli di altro genere come vestiti, giocattoli e oggetti e potranno essere utilizzati nei ristoranti, nei bar, nelle pasticcerie e comunque in tutti i negozi anche e non solo di generi alimentari sempre della zona. Nusco – conclude l’avv. Francesco Biancaniello – avrà forse piazze e strade meno luminose ma sicuramente famiglie più felici e non solo tra quelle che beneficeranno dei buoni perché anche senza luminarie il ns. Comune si illuminerà lo stesso con luci che ogni cittadino, privatamente, potrà accendere nelle proprie case, nei giardini, balconi, finestre. Saranno forse luci meno scintillanti e colorate, ma sicuramente più calde e sincere, più intense, perché saranno luci di sentimento, di solidarietà e di senso di comunità!

Il Capogruppo

Avv. Francesco Biancaniello

Di seguito si riporta il testo dell’interpellanza presentata dal Gruppo di minoranza “Ricominciamo da Nusco”:

INTERPELLANZA

“Al presidente del Consiglio Comunale di Nusco

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

Ai Consiglieri comunali

All’Ufficio protocollo del Comune di Nusco

Via PEC: protocollo.nusco@asmepec.it

OGGETTO: interpellanza URGENTE a risposta scritta riguardo all’utilizzo di eventuali fondi destinati o da destinare a luminarie, decori urbani ed eventi natalizi da distrarre e destinare, invece, in favore di attività a sostegno di cittadini, famiglie ed imprese locali in difficoltà economica a causa dell’emergenza da covid 19.

Il Gruppo consiliare “Ricominciamo da Nusco”

PREMESSO

- CHE nel mese di maggio 2020 ha presentato alla cittadinanza un documento socio-economico denominato “Nusco Solidale” contenente alcune proposte per tutelare i più deboli, i cittadini, le famiglie e tutte le imprese ed aziende di ogni settore, soprattutto quelle che hanno dovuto subire e continuano a subire la chiusura forzata, il cosiddetto lockdown, PROPONENDO all’Amministrazione comunale di aprire un tavolo di confronto al fine di discutere, valutare e scegliere le migliori misure ed attività finalizzate a dare sostegno ai cittadini più in difficoltà creando anche un fondo di solidarietà;

- CHE tra le altre cose, tale Fondo comunale di sostegno economico denominato “Nusco solidale” prevede “…l’erogazione di un bonus di liquidità per cittadini, famiglie ed imprese, alimentato facendo confluire in esso, non solo i gettoni di presenza ed indennità dei consiglieri e degli amministratori che aderiranno all’iniziativa, ma parte dell’eventuale avanzo di amministrazione nonché delle quote che fondazioni, associazioni, enti e cittadini vorranno donare, privatamente. Inoltre, tale fondo potrà essere sostenuto anche da accantonamenti di somme risparmiate dal Comune in termini di costi temporaneamente non più sostenuti per la chiusura e sospensione di servizi comunali (scuole, mensa, trasporti scolastici ecc.), nonché dalla distrazione di altre somme previste e programmate per altri scopi oggi pero’ secondari e non più realizzabili e che potranno essere impiegati subito per detta emergenza.”

EVIDENZIATO

- CHE tale proposta di costituire un fondo di solidarietà, purtroppo, non è stata finora presa in considerazione da parte dell’Amministrazione comunale nonostante risulti, oggettivamente, attuale, necessaria e di immediata realizzazione;

- CHE quest’anno la situazione di emergenza epidemiologica e conseguenti limitazioni di spostamento e di distanziamento, probabilmente, non ci permetterà di festeggiare il periodo natalizio, come negli anni passati e che non sarà possibile organizzare, come nella ns. tradizione, manifestazioni, concerti, eventi e comunque tutte quelle attività che presuppongono la partecipazione in presenza di molte persone;

- CHE quindi sarà un Natale diverso per tutti e sicuramente più sobrio e che quindi bisognerà prestare grande attenzione alle reali difficoltà dei cittadini rimandando i momenti di aggregazione e di festa a periodi più felici e di ritrovata normalità.

CONSIDERATO

- CHE ogni anno l’amministrazione comunale durante il periodo natalizio destina fondi e risorse economiche appunto per attività di addobbo urbano, luminarie, decorazioni, eventi concerti e/o attività di altro genere legate ai festeggiamenti natalizi;

- CHE l’anno scorso infatti l’amministrazione comunale, solo per le luminarie natalizie, ha speso più di Euro 10.000,00, come attestato dalla Determina del Responsabile del Servizio n. 18 del 11/02/2020, oltre chiaramente ad altre ulteriori spese per attività concertistiche e comunque legate a manifestazioni svolte durante il periodo natalizio 2019 (Cfr. ulteriori Determine del Responsabile del Servizio n. 13/2019-n. 17/2020 e n. 19/2020 ed ancora altre);

RITENUTO

- CHE sarebbe opportuno invece che eventuali fondi in disponibilità del ns. Comune che quest’anno dovrebbero essere utilizzati dall’amministrazione per addobbi, decori, luminarie ed eventi natalizi, potrebbero invece essere utilizzati per la costituzione di detto fondo di solidarietà per l’erogazione di buoni di liquidità in favore dei più bisognosi. Nusco avrà forse piazze e strade meno luminose ma sicuramente famiglie più felici e non solo tra quelle che beneficeranno dei bonus perché anche senza luminarie il ns. Comune si illuminerà lo stesso con luci che ogni cittadino, privatamente, potrà accendere nelle proprie case, nei giardini, balconi, finestre. Saranno forse luci meno scintillanti e colorate, ma sicuramente più calde e sincere, più intense, perché saranno luci di sentimento, di solidarietà e di senso di comunità!

Tutto ciò, premesso, evidenziato e considerato,

INTERPELLA

il Sig. Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per chiedere,

1) di distrarre eventuali somme già destinate o da destinare ad eventi, decori e luminarie relative alle festività natalizie per costituire, invece, un fondo di solidarietà finalizzato ad aiutare i cittadini e le famiglie in difficoltà, nonché le imprese della zona;

2) di distribuire tali risorse mediante erogazione di buoni spesa ai cittadini prevedendo, anche a sostegno di imprese e commercianti locali, di spendere detti buoni negli esercizi commerciali della zona. Si potranno quindi acquistare non solo beni di prima necessità ma anche articoli di altro genere come vestiti, giocattoli e oggetti e potranno essere utilizzati nei ristoranti, nei bar, nelle pasticcerie e comunque in tutti i negozi anche e non solo di generi alimentari sempre della zona.

3) di costituire una commissione consiliare composta da consiglieri di maggioranza e di minoranza, coadiuvata dal COC e da altri organi comunali, per la individuazione dei cittadini a cui attribuire detti buoni.

Si richiede risposta URGENTE scritta nei termini di Legge.

Il Gruppo di Minoranza Ricominciamo da Nusco.”