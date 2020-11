Si tratta di due donne ed un uomo che, dopo aver pubblicato su Facebook l’annuncio per ottenere velocemente finanziamenti a tassi agevolatissimi, con artifizi e raggiri riuscivano così a conquistare la fiducia di una donna della Baronia

Castel Baronia – Sono stati smascherati grazie alle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Castel Baronia.

Si tratta di due donne ed un uomo che, dopo aver pubblicato su Facebook l’annuncio per ottenere velocemente finanziamenti a tassi agevolatissimi, con artifizi e raggiri riuscivano così a conquistare la fiducia di una donna della Baronia che, a fronte di un prestito di 7mila euro, la convincevano a farsi accreditare, mediante versamenti su carta prepagata a loro intestata, circa 650 euro, necessari per “istruire la pratica”.

Ma, ricevuto il denaro, i malfattori si rendevano irreperibili. Solo a questo punto la vittima non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappata e non esitava a denunciare l’accaduto.

Le indagini condotte dai Carabinieri consentivano di risalire all’identità dei tre soggetti che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di “Truffa in concorso”.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ed attuata in modo capillare sul territorio da parte di tutti i reparti dipendenti, per la specifica prevenzione di tale reato predatorio. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre da offerte oltremodo convenienti.