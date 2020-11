Soddisfatto il dirigente scolastico Cipriano: creiamo le condizioni per garantisce il successo universitario dei nostri studenti

Sant’Angelo dei Lombardi - Storico primato dell’Istituto Superiore Francesco De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi, che incassa il primato della classifica elaborata dall’edizione 2020 di Eduscopio, la valutazione compilata dalla Fondazione Agnelli che valuta le scuole superiori che preparano al meglio gli studenti all’università e al mondo del lavoro. L’istituto altirpino conferma il primato nel raggio di 30 chilometri aerei per gli indirizzi classico, linguistico e tecnico economico; e il secondo posto per l’indirizzo scientifico- scienze applicate. Lo studio condotto valuta oltre 7.400 scuole, che vengono messe a confronto sugli esiti universitari e lavorativi di 1.275.000 diplomati. In particolare sono state valutate le performance al primo anno di università in termini di voti e crediti e nella prima occupazione. Altro elemento preso in considerazione riguarda il numero di studenti che hanno conseguito la maturità nel quinquennio.

Il De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele si attesta al primo posto, scalando gli indici registrati dall’istituto Parzanese di Ariano Irpino, dal Pietro Colletta di Pietradefusi (Avellino), dall’Aeclanum di Mirabella Eclano, dal Rinaldo d’Aquino di Montella, dal De Sanctis di Lacedonia, dal Maffucci di Calitri, dal Ruggiero II di Ariano Irpino, dall’Is Grottaminarda, il Vanvitelli di Lioni e l’Enrico Fermi di Vallata. L’affermazione dell’indirizzo classico ribadisce l’esito registrato già dall’analisi licenziata nel 2019, che quest’anno si rafforza con gli indirizzi linguistico e tecnicoeconomico. Sorprendenti risultato gli indici dell’FGA- primo fra gli altri indicatori registrati- che è l’indice che compara l’indicatore della media scolastica e la percentuale di crediti conseguiti.

“Si tratta di un primato storico per il De Sanctis, che viene celebrato per tutti gli indirizzi” commenta il dirigente scolastico Gerardo Cipriano. “Sono molto soddisfatto perché per la prima volta da quando ho assunto l’incarico, siamo riusciti ad ottenere un risultato così importante.

Essere primi nella classifica di Eduscopio per gli indirizzi classico, linguistico e tecnico-economico; e secondi per l’indirizzo scientifico e scienze applicate, ci inorgoglisce. Abbiamo raggiunto un risultato significativo che testimonia l’impegno profuso dall’intera comunità scolastica. La scuola adempie alla missione e alla visione educativa e istituzionale. Riusciamo a creare le condizioni affinchè gli studenti intraprendano con successo il percorso universitario. L’istituto De Sanctis è in grado di preparare adeguatamente i ragazzi al percorso di vita e offriamo le premesse per mettere in campo un progetto formativo significativo” conclude.