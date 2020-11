Si terrà il prossimo 25 Novembre dalle ore 16, sulla piattaforma Cisco Webex

Avellino – Si terrà il prossimo 25 Novembre dalle ore 16, sulla piattaforma Cisco Webex, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’evento “ Diversi si, ma tutti uguali” realizzato nell’ambito del progetto Be Help nelle scuole per contribuire a decodificare e decostruire gli stereotipi, valorizzare le differenze di genere ed educare alla parità e al rispetto tra uomini e donne nella vita familiare, sociale e lavorativa. L’evento è organizzato nell’ambito di due sezioni. La prima che coinvolge gli istituti comprensivi di Forino, Mercogliano e Monteforte, dopo i saluti di Rosario Giovanni Pepe presidente della Cooperativa Sociale La Goccia si avrà la presentazione dei laboratori per bambini e quaderno operativo a cura della dottoressa Giusi Pamela Valcalcer – psicoterapeuta Cav Avellino. Nell’ambito dei lavori moderati dalla giornalista Sabina Lancio interverranno: Alessandra Tarantino, Angela Rita Medugno e Angela Paletta rispettivamente dirigenti scolastici degli istituti di Mercogliano, Forino e Monteforte Irpino. Seguirà l’intervento di Mimma Lomazzo Consigliera di Parità della regione Campania, Rosaria Bruno Presidente dell’Osservatorio regionale antiviolenza e Vincenza Luciano Consigliera di Parità della Provincia di Avellino. Nella seconda sessione invece alle 17 ci sarà la presentazione dei lavori sulle emozioni a cura della dottoressa Caterina Sasso Coordinatrice Centro Antiviolenza “Alice e il bianconiglio” di Avellino. A seguire gli interventi di Sergio Siciliano, Anna Paola Gianfelice e Lucia Forino rispettivamente dirigenti scolastici degli istituti superiori di secondo grado Imbriani, Mancini e Marone di Avellino. A concludere sarà il dottore Salvatore Pignataro Commissario IHRC ( International Human Rights Commission) Italia – Responsabile nazionale osservatorio per il monitoraggio, la protezione e la salvaguardia delle donne, giovani e bambini vittime di violenza. Alle 18 invece, ci sarà la premiazione del concorso e dei vincitori dei vari istituti scolastici.