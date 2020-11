Atripalda – I Vigili del Fuoco intervendono per un incendio ad una autovettura

Per l'uomo solo tanto spavento ma nessuna conseguenza.

Atripalda - Nella tarda serata di ieri 18 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS 7 BIS, Variante, nel territorio del comune di Atripalda, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Infatti il conducente, visto le fiamme fuoriuscire dal vano motore, ha avuto la prontezza ed il coraggio di accostare a bordo strada in luogo sicuro e chiamare la sala operativa del Comando di via Zigarelli. Il pronto intervento di una squadra ha permesso di spegnere le fiamme e messo in sicurezza l’area. Per l’uomo solo tanto spavento ma nessuna conseguenza.