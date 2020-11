In memoria di Piero Di Lauro

Avellino – Rientrare da una udienza e sapere che ed il mio (nostro) amico PIERO non è più accanto a Noi, lascia confusi.

Carissimo Piero una volta ci scrivesti, elencando le quattro principali virtù: saggezza, giustizia, fermezza e temperanza. Mentre leggevamo il tuo scritto capimmo che solo seguendo la tua sapienza avremmo potuto eccellere, imparando sul campo di battaglia; intraprendenza; coraggio e lealtà per la famiglia.

Il 2018 è stato per noi un anno durante il quale abbiamo consolidato amicizie e lottato fianco al fianco come un uomo solo. La grande famiglia de I CITTADINI IN MOVIMENTO oggi perde il suo Angelo custode e saggio cristiano. Quella volta hai scelto noi i più piccoli, snobbando i grandi richiami. Hai saputo approcciarti al gruppo, sempre, con eleganza, intellettuale maestria ed ironica leggerezza dei fatti quotidiani.

Ci accomunavano molte cose come l’essere controcorrente, colti lettori della storia, sarcastici narratori degli accadimenti cittadini ma soprattutto innamorati del Diritto.

Oggi noi perdiamo un amico e fratello mentre la città resta priva di uno dei pilastri della Avvocatura Irpina.

Caro Piero ti sarai ritrovato solo a cavalcare su verdi praterie con il sole sulla faccia, non preoccuparti troppo, perché sei in Paradiso ed ora come noi abbiamo fatto in terra gli Angeli potranno godere della Tua amicizia e vicinanza.

Ti abbiamo avuto accanto con grande onore.

Il nostro Magister lascia il suo Capitano ed i suoi colonnelli e l’amata Menina. Oggi come sempre Noi il tuo gruppo ti siamo accanto.

Sei andato via con la tua solita eleganza, in silenzio. Non ti preoccupare Piero all’ingresso del paradiso troverai ad aspettarti i tuoi cari ed i nostri Giovanni e Gaetano. Oggi la nostra famiglia perde il magister, amico e mentore. Noi saremo sempre vicini a Menina così come siamo vicini ad Ersilia ed Anna. Perché per noi la FAMIGLIA è un valore.

PIERO siamo certi che ogni volta che avremo bisogno di Te, basterà alzare la testa al cielo, quando un raggio di sole, ci accarezzerà il viso , e quando vedremo volare la colomba bianca, in quel momento udiremo la Tua voce e come sempre ci esporrai le tue sagge parole Seduto tra gli angeli, accanto a Gesù, il sapiente Avvocato, continuerà a diffondere la sua sapienza alle nostre anime e come hai fatto in Vita avrai cura di Menina dei tuoi figli e di noi Cittadin in Movimento.