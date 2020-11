Montoro, Meetup al sindaco: si proceda ad una nuova sanificazione delle strade e a maggiori controlli. La salute pubblica è prioritaria

In questa delicatissima fase occorre porre in essere ogni attività utile a garantire un’azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio

Montoro – Una istanza già protocollata all’attenzione del sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, da parte del gruppo attivo del Meet Up locale per chiedere di disporre quanto prima un’attività di sanificazione straordinaria di marciapiedi, strade, piazze e, in generale, di tutti gli ambienti pubblici della città.

“Considerato che, a causa del diffondersi della seconda ondata del contagio da Covis-19, si stima un ulteriore aumento dei contagi e che l’ultima sanificazione del territorio risale ad alcuni mesi fa – dichiarano gli attivisti – abbiamo ritenuto necessario sollecitare l’amministrazione comunale a procedere con una nuova sanificazione degli spazi pubblici attraverso l’utilizzo di prodotti antibatterici e igienizzanti. In questa delicatissima fase occorre porre in essere ogni attività utile a garantire un’azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio. Cogliamo l’occasione per chiedere, altresì, l’intensificarsi dei controlli sul territorio per verificare che le norme restrittive anti-Covid siano rispettate. La salute della comunità deve essere la priorità per tutti noi cittadini”, conclude il gruppo locale.