La struttura offrirà anche un anche un punto di riparo per tutto il personale

Avellino - La Cidap srl Servizi ecologici e ambientali ha allestito una tendostruttura mobile per la sanificazione delle ambulanze al servizio del Pronto Soccorso A.O.S.G. Moscati. La struttura oltre a essere un punto attrezzato per la sanificazione delle ambulanze utilizzate per l’emergenza Covid-19 e non solo, offrirà, dato l’avvicinarsi dell’inverno e del maltempo, anche un punto di riparo per tutto il personale impegnato sulle ambulanze giornalmente nella dura battaglia al Covid-19.

“Stiamo andando incontro all’inverno – spiega l’amministratore di Cidap srl, Vittorio Tenneriello – e lo sappiamo che qui da noi il maltempo non si risparmia. Per questo ci è sembrato doveroso nei confronti dei nostri operatori ma anche dei tanti lavoratori che giornalmente sono impegnati in trincea nella battaglia al Covid-19, farci carico di realizzare una struttura che consenta di lavorare al meglio per fornire la sanificazione delle ambulanze e offra anche un riparo alle équipe di pronto soccorso”.