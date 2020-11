L’intesa è diretta a creare un centro d’informazione di competenze professionali

Summonte – Si terrà a Summonte, martedì 3 novembre alle ore 15.30, presso il Centro Congressi “ Don Alberto De Simone”, ed in diretta live su YouTube, Facebook e Twitter, l’evento di presentazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Summonte, l’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino, il Collegio dei Geometri della provincia di Avellino, l’Ance Avellino, la BCC di Capaccio Paestum e Serino e l’ACCA software. Aprirà l’evento Pasquale Giuditta, sindaco del Comune di Summonte e subito dopo il vicesindaco Stanislao Saccardo. Interveranno: Erminio Petecca, presidente dell’Ordine degli Architetti di Avellino, Vincenzo Zigarella, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino, Antonio Santosuosso, presidente del Collegio dei Geometri di Avellino, Nicola Furcolo, Responsabile ACCA software, Giancarlo Manzi, direttore generale BCC di Capaccio Paestum e Serino, Michele Di Giacomo, presidente dell’Ance di Avellino, Vincenzo De Maio, vice presidente dell’Ordine degli Architetti di Avellino e Filippo Fasulo, manager Harley e Dikkinson.