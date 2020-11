La nota stampa del Presidente

Avellino - Questa nota stampa e a darla il P.T del Gadit Avellino.

“Di fatto è nel pomeriggio di ieri 01/11/20 è arrivata una chiamata alla sede Gadit di Avellino ,(Guardie Ambientali D’Italia.) che chiedeva aiuto per un cane padronale che si era allontanato dalla propria abitazione. Un simpatizzante e sostenitore della stessa Associazione chiedeva aiuto al Presidente Provinciale A.P, per poter ritrovare il proprio cane un setter inglese che si era allontanato nella mattinata e ancora non aveva fatto rientro.

Prontamente giungeva sul posto un equipaggio della Gadit con un veicolo 4×4 una Land Rover Discovery. Le Guardie Zoofile della Gadit da subito si mettevano alla ricerca del cane ,prima sulle strade ordinarie e poi su una zona boschiva adiacente all’ abitazione del richiedente. E li che i Volontari della Gadit, con non poca difficolta ma servendosi delle doti di fuoristrada del veicolo in dotazione, sono riusciti a raggiungevi un punto impervio dove trovavano il povero cagnolino tremante e ferito forse per l attacco di un animale selvatico. Il Responsabile della Gadit Avellino metteva subito in moto la macchina dei soccorsi raggiungendo i propri volontari insieme al Veterinario convenzionato con questa associazione.

Sul posto il povero animale riceveva le prime cure, poi veniva caricato sull’ altro veicolo di soccorso della Gadit, una Fiat sedici 2.0 jtd 136 cv 4×4, e raggiungevano in sicurezza la clinica veterinaria per sottoporre l’animale alle cure del caso. Un’altra operazione ben riuscita dalla Guardie Zoofile della Gadit Avellino, un ottimo connubio di organizzazione tra mezzi e uomini. Il Presidente Gadit Avellino ringrazia i suoi volontari per le attività che svolgono quotidianamente per questa associazione, ricordando che tutto quello che riesce a fare la Gadit è solo per la capacità dei propri volontari e la devozione alla causa”.