Iniziativa per valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali della provincia

Sono stati assegnati dalla Camera di Commercio di Avellino i riconoscimenti alle Imprese Irpine dell’anno, iniziativa per valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali della provincia coinvolgendo tre diverse tipologie di realtà aziendali, da quelle di più recente costituzione o in via di attivazione, alla categoria delle start-up e PMI innovative, a quelle di tipo tradizionale con una longevità già maturata.

Numerose e qualificate le candidature pervenute e valutate sia nell’ambito delle industrie manifatturiere più strutturate e dal grande valore storico per l’economia irpina che da parte di giovani realtà imprenditoriali ad alto tasso innovativo e creativo.

Il Premio “Impresa Longeva e di Successo” è stato assegnato ad ACCA SOFTWARE spa azienda irpina leader in Italia per la produzione di software per l’edilizia, l’ingegneria e l’architettura che opera da quasi trent’anni presso la sede di Bagnoli Irpino con un organico di circa 200 addetti ed un tasso medio di crescita del 10% all’anno. Acca software è stata premiata – afferma il Presidente della Camera di Commercio Oreste La Stella quale realtà aziendale consolidata di assoluta eccellenza a livello nazionale ed internazionale, distinguendosi per la capacità di raggiungimento di obiettivi di competitività sempre più elevati in un settore ad alto contenuto tecnologico, grazie ad una costante attività di innovazione e ricerca con soluzioni organizzative a basso impatto ambientale, ponendo al centro del proprio percorso di crescita la valorizzazione del capitale umano ed il rispetto del territorio e dell’ambiente circostante.

Per la categoria Start-Up Innovativa il riconoscimento è stato assegnato a Green Tech Solution srl, costituita da un team di giovani ingegneri e tecnici qualificati con sede in Montemiletto guidato da Emanuele Della Volpe, che coniugano le proprie conoscenze e competenze professionali con una proficua rete di collegamenti con il mondo della Ricerca e dell’Università. La Start-up si è distinta in particolare per il progetto “Litter Hunter” un sistema integrato per il pattugliamento ed il recupero di rifiuti galleggianti attraverso l’utilizzo di droni e natanti automatizzati, esempio di applicazione della tecnologia 4.0 per il monitoraggio e la salvaguardia ambientale.

Infine è stata premiata quale Nuova Impresa della provincia di Avellino Enjoy Lab di Luca Simone, giovane imprenditore di Calitri che opera nel mercato degli strumenti musicali elettronici ad elevato contenuto tecnologico e che ha realizzato interamente in Irpinia un dispositivo audio innovativo REMINDER, per l’elaborazione e manipolazione degli effetti sonori con una finalità di supporto alla creatività musicale dei professionisti utilizzatori quali musicisti e produttori, DJ, performers, sound designers.

L’iniziativa che ha visto un’ampia partecipazione del mondo imprenditoriale doveva culminare – spiega il Presidente dell’Ente camerale – con una cerimonia di premiazione nell’ambito di un evento pubblico per dare adeguato risalto all’eccellenze produttive che il nostro sistema produttivo esprime. L’iniziativa inizialmente prevista nei primi mesi del 2020 a causa dell’emergenza-covid 19 è stata temporaneamente sospesa e poi ricalendarizzata dopo l’estate ma l’acuirsi della diffusione del corona virus in ambito regionale e nazionale con le conseguenti misure restrittive per ogni manifestazione pubblica in presenza ha impedito l’organizzazione dell’evento.

Abbiamo pertanto deciso – afferma lo stesso La Stella – di assegnare i riconoscimenti al fine di non posticipare eccessivamente rispetto alla presentazione delle candidature, attribuendo ai vincitori il previsto premio del valore di 5.000,00 euro da utilizzare per registrazioni di brevetti, partecipazioni a manifestazioni fieristiche o per realizzare una campagna di comunicazione.

Le imprese premiate saranno inserite quale testimonial nell’ambito di una campagna di comunicazione e di marketing territoriale che la Camera di Commercio sta per lanciare per dare adeguato riconoscimento e risalto alle realtà che rappresentano al meglio il nostro territorio, stimolando soprattutto chi non la conosce a visitare la nostra provincia, con l’obiettivo di realizzare spot di promozione territoriale da veicolare su circuiti mediatici di grande visibilità.