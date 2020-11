L'assemblea territoriale ringrazia per la collaborazione ricevuta

Ariano Irpino – “L’ Assemblea Territoriale, ringrazia i volontari che sin dal 10 ottobre hanno distribuito 13.000 mascherine a enti, scuole, associazioni, era una prima trance ritirata agli inizi di ottobre, e grazie a chi da sabato scorso ha consegnato numero 500 FFP3 e 3000 FFP2 all’ Ospedale “Frangipane” e a coloro che sabato pomeriggio, domenica ed anche fino a questa mattina hanno continuato ancora a consegnare pacchi alle parrocchie della Curia di Ariano ed ai luoghi di culto della Chiesa evangelica a completamento del resto della consegna delle 20.000 mascherine.

L’Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva di Ariano Irpino ha consegnato 36.500 mascherine e si sta impegnando per ottenere altre da distribuire ai cittadini.

Cittadinanzattiva tutta ringrazia la grande e piena disponibilità dal Vescovo Melillo, per la curia, e dal maggiore Macchia, per gli Evangelici che si sono impegnati attraverso le loro parrocchie e i loro luoghi di culto a ricevere e distribuire le 20.000 mascherine ai cittadini.

Ci ha colpito e vogliamo ringraziare un Parroco che nel parlare con noi, al momento della consegna dei pacchi, ci ha detto che si sarebbe attivato insieme ai suoi giovani e meno giovani parrocchiani per la distribuzione delle mascherine alle persone perché: “tenere ferme in parrocchia le mascherine e non capire l’utilità della distribuzione gli pareva, se non lo avesse fatto, un grave disinteresse per la sua comunità data la condizione di avanzamento del Covid 19”.

L’avanzare della preoccupazione del Covid 19 ci fa sperare che i cittadini, che non lo hanno ancora fatto, si rivolgeranno alle parrocchie ed ai luoghi di culto per richiedere e facilitare il ritiro delle mascherine, ovvero per quelle persone che non sono state ancora raggiunte dai parroci e dai loro collaboratori.

L’Assemblea Territoriale diCittadinanzattiva di Ariano Irpino, nel ringraziare tutti per la collaborazione ricevuta, si permette di sollecitare tutte le persone ad utilizzare le mascherine a tutela della propria e altrui salute”.