Il Sindaco Cobino e l'Assessore all'Istruzione, Marilisa Grillo: "Grazie per aver accettato l'incarico e buon lavoro!"

Grottaminarda – “In un momento così difficile per il mondo della scuola e più in generale per ogni settore e per ciascuno di noi a causa della pandemia, l’Amministrazione comunale di Grottaminarda vuole rivolgere una caloroso benvenuto a Franco Di Cecilia quale “Reggente pro tempore dell’Istituto Comprensivo San Tommaso D’Aquino”".

Così il Sindaco, Angelo Cobino e l’Assessore all’Istruzione, Marilisa Grillo, nel salutare la nomina del dirigente Di Cecilia che andrà a sostituire temporaneamente la Dirigente Antonella Ambrosone in malattia. “Nonostante il suo già notevole impegno quale Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Frigento, Gesualdo, Sturno e Villamaina – proseguono il Sindaco e l’Assessore – Di Cecilia ha accettato, con la professionalità ed il senso di responsabilità che lo contraddistinguono da sempre, anche questo ulteriore incarico che, seppur temporaneo, ci rendiamo conto esser gravoso.

Lo ringraziamo anche per le belle parole che ha speso sui social indirizzate al nostro Istituto, definito prestigioso e nei confronti della nostra comunità che ha dichiarato di amare, oltre al messaggio di ottimismo nel riuscire tutti insieme a superare questo momento. Confermiamo quanto da lui affermato con certezza, ossia di poter contare su validissimi collaboratori all’interno della scuola, i quali, in questo periodo di assenza forzata della Dirigente Ambrosone, hanno profuso le migliori energie. Franco Di Cecilia, inoltre, potrà fare affidamento incondizionato su di noi, su un’Amministrazione comunale che pone al centro della sua azione in maniera prioritaria la scuola, gli alunni, il diritto all’istruzione e la salvaguardia della salute. Grazie Dirigente per aver accettato l’incarico e buon lavoro!”.