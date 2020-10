Il percorso, che sarà tenuto mediante sistema di videocollegamento a distanza, prevederà 40 ore di formazione incentrate sul coding e la programmazione

Mercogliano – L’istituto comprensivo di Mercogliano in collaborazione con l’A.P.S. GiovaniMentor onlus, danno il via dal oggi 26 Ottobre al progetto “Social Digital lab” nell’ambito dell’Avviso pubblico “STEM2020”, finanziato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento delle Parti Opporunità. Il percorso, che sarà tenuto mediante sistema di videocollegamento a distanza, prevederà 40 ore di formazione incentrate sul coding e la programmazione, stabilendo le basi per diventare un esperto nell’utilizzo di queste tecnologie. L’impiego della robotica educativa è di grande aiuto perché favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e cooperativo

“Il nostro intento -afferma la Dirigente dott.sssa Alessandra Tarantino, è colmare quel gap emerso dal rapporto di pisa del 2019, che si traduce nel “Gender Gap” ancora cosi presente sul nostro territorio. Con “SOCIAL-DIGITAL LAB” vogliamo educare le ragazze attraverso lo studio delle materie STEM, al pensiero computazionale, insegnando loro a pensare in maniera algoritmica e attraverso la logica, ragionare sulla strategia per arrivare alla soluzione. Questo rappresenterà il punto di partenza per un’inversione di marcia, che punta a contrastare la sotto-rappresentazione delle donne in settori strategici per la crescita economica, consentendo loro di intraprendere poi carriere in cui si registra una tradizionale presenza maschile”.