Montella – Da Lunedì il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino potrà utilizzare la struttura allestita nel parcheggio adiacente il Convento di San Francesco di Montella, per effettuare le necessarie indagini epidemiologiche sul territorio. L’iniziativa è stata promossa in primis dal Comune si Montella con il supporto della Polizia Comunale, il SEP di Avellino, la Misericordia di Montella e la Protezione Civile di Montella.

Tutto avverrà in completa sicurezza, con il sistema “Drive In”, che darà la possibilità al Dipartimento di Prevenzione di effettuare i tamponi naso-faringei. La struttura sarà al servizio non solo del Comune di Montella ma dell’Interno territorio dell’Alta Irpinia. In questo momento di difficoltà per l’aumento dei contagi, per le istituzioni è necessario ricostruire i contatti in maniera rapida e sicura. Proprio da questo è partita la macchina organizzativa del Comune di Montella.

Soddisfatto il sindaco di Montella Rino Buonopane che invita a collaborare e ad essere solidali tra i comuni del territorio, innanzitutto. “È questo un momento delicato sul piano sanitario – ha affermato il sindaco Buonopane - che richiede collaborazione da parte di tutti i soggetti impegnati in prima linea. È anche il momento della solidarietà che va espressa nei fatti, verso tutto il territorio delle aree interne. Il Comune di Montella c’è!”.