“Mode e Modi, Viaggio tra Moda, Ricami e Merletti” al Carcere Borbonico di Avellino

L'evento si terrà il 24 e 25 ottobre

In occasione di #ApritiModa (www.apritimoda.it), l’evento patrocinato dal @MiBACT in programma per il 24 e 25 ottobre, la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino diretta da Francesca Casule, con il supporto tecnico scientifico dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale diretto da Leandro Ventura, ha organizzato una Promenade storica di abiti dell’800 appartenente alla collezione di Anna Marra nel Giardino dell’ex Carcere Borbonico di Avellino, e la realizzazione di un accattivante cortometraggio a cura di Letizia Comminiello, tirocinante dell’Universtà degli Studi di Salerno presso il settore Demoetnoantropologico della Soprintendenza…