In uscita il nuovo volume di Mario Garofalo

In occasione del centocinquantesimo della nascita di Francesco Scandone esce, per i tipi del Terebinto Edizioni, il nuovo volume di Mario Garofalo: Francesco Scandone. Biografia intellettuale e storico-critica (pagg. 128, € 12,00, già disponibile in libreria).

Come notato dal prof. Francesco Barra nella prefazione, «Montella e l’Irpinia hanno infatti un debito non quantificabile di gratitudine verso questo straordinario e benemerito studioso, che nella sua lunga e laboriosissima esistenza ha prodotto un’enorme mole di ricerche, di volumi, di saggi, che ancora oggi costituiscono un patrimonio imprescindibile per chiunque voglia avvicinarsi alla storia dell’Irpinia e del Mezzogiorno».

Approdo storiografico di una decennale frequentazione con l’opera scandoniana, questo lavoro ambisce a fornire di Francesco Scandone un ritratto storico, scevro di suggestioni agiografiche o semplicemente commemorative, costruito attraverso una rivisitazione rigorosamente critica della biografia intellettuale del personaggio, della sua formazione culturale, degli esiti straordinari della sua ricerca storica e letteraria. Attraverso un’analisi puntuale delle scelte tematiche e metodologiche dell’Autore, se ne valuta la eccezionale produzione storiografica da cui emerge, compiuta e nitida, l’immagine di una personalità complessa, ma integra e coerente, che ha avuto il merito di lasciarci un’eredità storico-documentaria imprescindibile per lo storico dell’Irpinia di oggi e di domani.

Mario Garofalo, nativo di Montella (AV), è studioso di letteratura e storia dell’Irpinia. Tra i fondatori della Società Storica Irpina, è stato redattore della “Rassegna Storica Irpina”; collaboratore del Centro di Ricerca di Studi Meridionalistici “Guido Dorso” di Avellino. È stato collaboratore della grande Storia Illustrata di Avellino e dell’Irpinia, edita da Sellino-Barra. È autore di diverse voci del Dizionario Biografico degli Irpini, diretto da F. Barra.

Per il Terebinto Edizioni ha già pubblicato: Anarchici d’Irpinia (2013), Storia della letteratura Irpina. Dalle origini al sec. XIX (2015), Storia sociale di Montella. Il Seicento (2018).

Attualmente sta lavorando ad una monografia del filosofo e politico Michele Cianciulli da Montella.