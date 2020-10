iste le disposizione contenute nella nuova ORDINANZA DELLA Giunta Regionale della Campania n. 79 del 15 ottobre 2020, nostro malgrado, siamo costretti a rinviare l’evento, in programma nel pomeriggio di oggi a Summonte, sulla presentazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Summonte, l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Avellino, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino, il Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Avellino, l’Ance Avellino, la BCC di Capaccio Paestum e Serino, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, l’ACCA software S.p.A. finalizzato a creare un centro d’informazione di competenze professionali di supporto al più efficace e rapido utilizzo del nuovo incentivo “Superbonus” per interventi di miglioramento sismico ed energetico del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Quali organizzatori, abbiamo ritenuto quindi opportuno annullare tale iniziativa e rinviarla a data da destinarsi, convinti della necessità di dare garanzie di sicurezza ai partecipanti e ottenere le migliori condizioni per la maggiore partecipazione possibile.