Le parole del deputato di FI

“Sarebbe stato meglio chiudere soltanto gli istituti superiori in Campania, perché sono gli studenti più grandi a utilizzare i trasporti pubblici, luogo privilegiato del contagio che il governatore De Luca ha completamente ignorato in questi mesi, sprecando un miliardo di euro in mance elettorali” . Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera.

“Il vero problema, il dramma, nella nostra regione è lo stato dei trasporti pubblici. Siamo all’anno zero. E nell’ultimo quinquennio De Luca non ha provveduto a potenziare nulla, dalla Vesuviana ai mezzi su gomma - prosegue l’onorevole Casciello -. Perché, invece di dare soldi a pioggia, De Luca non ha provveduto a un serio intervento sulla scuola, occupandosi delle strutture e in particolare dei mezzi pubblici utilizzati dai nostri studenti? L’inevitabile chiusura delle scuole, che io avrei limitato alle sole superiori, mette a nudo l’inefficienza e l’irresponsabilità mostrate da questo governo regionale prima e durante l’emergenza Covid”, conclude il deputato Gigi Casciello.