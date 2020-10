Prime azioni amministrative per l'Amministrazione Comunale guidata dal neoeletto sindaco Bruno Petruzziello

Prata Principato Ultra – Con la pubblicazione sul BURC della Regione Campania n. 195 del 12 Ottobre prende il via l’iter che porterà all’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale che, con Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 29.09.2020 è stato adottato dall’Amministrazione appena insediata.

Dall’adozione, il Piano, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e regionale, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, sono depositati presso l’ufficio di Segreteria e l’ufficio tecnico del Comune, in libera visione al pubblico per i 60 giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC e consultabile presso l’Aula Consiliare del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Il medesimo P.U.C., comprensivo di tutti gli allegati citati, è consultabile altresì sul sito web dell’ente all’indirizzo: www.comune.pratadiprincipatoultra.av.it e all’indirizzo dedicato www.pucpratadiprincipatoultra.it

Durante i 60 giorni di deposito chiunque può presentare osservazioni che, in duplice copia di cui una in bollo, possono essere presentate:

- A mano all’ufficio protocollo del Comune di Prata di Principato Ultra

- Tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Prata di Principato Ultra

- Tramite PEC all’indirizzo comune.prata@cert.irpinianet.eu.