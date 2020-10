Il progetto Myla raddoppia al Moscati di Avellino

Per il contrasto della povertà educativa minorile

Avellino - Il Progetto “Myla: My land for children”, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con l’Azione “Veniamo al Punto” rafforza le attività di contrasto alla povertà educativa all’interno del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale S.G. Moscati di Avellino.