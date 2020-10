Ariano Irpino – Gli Auguri di La Carità a Franza

La Carità non sarà alla proclamazione per problemi di salute

Ariano - ”Formulo al sindaco Enrico Franza gli auguri di buon lavoro. Auspico tra l’altro che si instauri un clima di collaborazione, così come chiarito nel corso di una telefonata con il primo cittadino, affinché si possano gettare le basi per il rilancio della città. Gli auguri di buon lavoro

vanno anche a tutti i consiglieri comunali affinché ognuno, nel rispetto dei ruoli consegnati dalla comunità attraverso l’esercizio democratico del voto, possa dare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi del territorio e perseguire gli obiettivi programmatici che saranno

stabiliti. Il mio auspicio è che l’Assise Comunale possa tornare ad essere il luogo deputato del confronto politico e amministrativo della nostra Città. Essendo impossibilitato a presenziare alla proclamazione degli eletti per sopraggiunti motivi di salute, sarò rappresentato per l’occasione dai consiglieri Emerico Maria Mazza e Antonio Della Croce per il gruppo Moderati per Ariano”.