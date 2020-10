È stata depositata questa mattina presso la sede dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino la lista “PER LA PROFESSIONE: ACCORCIAMO LE DISTANZE”

Avellino – Ciriaco Morano ha deciso di candidarsi alla consultazione elettorale in programma i prossimi 5 e 6 Novembre per il mandato 2021-2024. Morano guiderà la lista “PER LA PROFESSIONE: ACCORCIAMO LE DISTANZE”, presentata stamattina presso la sede dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Avellino.

“La mia candidatura è ispirata da un sincero desiderio di condivisione delle esperienze, delle conoscenze e delle competenze – precisa Morano, che delinea subito la strategia proposta – L’Ordine dovrà diventare la casa di ogni iscritto, un luogo dove fare domande e ricevere risposte”.

D’altronde nella denominazione della lista è già racchiuso molto della linea programmatica di Morano, che si basa sulla tutela dei diritti dei commercialisti chiamati ogni giorno ad operare sul campo e sulla riappropriazione del ruolo.

“Abbiamo la necessità di riconquistare il ruolo che ci spetta nel panorama istituzionale e socio economico del Paese. Dobbiamo da un lato allargare gli orizzonti della professione e dall’altro rispettare chi la esercita sul campo. Tutti, indistintamente, non solo una parte degli iscritti. Per questo le linee programmatiche che presenteremo nei prossimi giorni non devono essere considerate un punto di arrivo, bensì un punto di partenza dal quale iniziare un processo di evoluzione fondato sulle richieste e sulle esigenze che proverranno dalla base”.