Grottaminarda – Borsa di studio per le tesi di Laurea sulle Pari Opportunità

Il Comune informa i cittadini, ed in particolare i neo laureati, di questa iniziativa promossa dalla Consigliera di Parità Provinciale, con il Patrocinio della Provincia di Avellino

Grottaminarda - Un bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio di 2mila euro per la migliore tesi di laurea sulle tematiche della parità di genere. Il Comune di Grottaminarda, Assessorato alle Pari Opportunità, informa i cittadini, ed in particolare i neo laureati, di questa iniziativa promossa dalla Consigliera di Parità Provinciale, con il Patrocinio della Provincia di Avellino. L’avviso è stato pubblicato sull’Albo pretorio della Provincia e c’è tempo fino alle ore 13 del 15 ottobre per presentare la propria candidatura.

http://www.provincia.avellino.it/documents/19/0/Regolamento+partecipazione+%28Borsa+di+studio+ConsParità%29.pdf/072b41fd-5323-471d-8d06-63ae9eba8b1e

Il concorso, alla sua prima edizione, vuole contribuire alla sensibilizzazione sui temi della differenza di genere, promuovere la riflessione e stimolare la ricerca sugli studi in materia di Parità e Pari Opportunità ed allo stesso modo vuole sostenere la ricerca accademica su tali tematiche valorizzando l’impegno di giovani studiose/i che, nell’elaborazione della loro tesi di laurea, abbiano dato prova di particolare sensibilità nella segnalazione dei profili giuridici, storici, economici, psicologici, sociologici, medici, statistici, oltre che ad altre discipline che possono essere trattate con la dimensione di genere, della condizione femminile nella famiglia, nella società e nelle professioni rispetto al mondo del lavoro.

«Sono certa – afferma l’Assessore alle Pari opportunità del Comune di Grottaminarda, Virginia Pascucci – che nella nostra realtà vi siano numerosi giovani neo laureati che hanno effettuato ricerche in materia di Parità di genere nei luoghi di lavoro e che abbiano quindi trattato nella propria tesi di laurea questa importante tematica. Un concorso come questo può essere utile a valorizzare i loro talenti e a favorire ulteriori riflessioni su una tematica mai abbastanza trattata».



Gli elaborati dovranno essere inviati al’indirizzo pec: info@pec.provincia.avellino.it.

Per qualunque informazione è possibile contattare il numero: 0825-790536