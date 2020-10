Avellino – Con riferimento all’ordinanza n°75 del 29 settembre 2020 emanata dalla Regione Campania con oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art.3 del decreto-legge 25 marzo 2020,n.19,-Adeguatamento protocolli di sicurezza

ed altre misure urgenti di contenimento del virus” a seguito di tale ordinanza l’evento denominato “Benedizione degli animali domestici ad Avellino” previsto per il giorno 4 ottobre 2020 ore 18:30 alla Chiesa di San Ciro Martire di Avellino viene annullato. Vogliamo con la presente comunque ringraziare

per la disponibilità il parroco della Chiesa di San Ciro Martire di Avellino padre Luciano Gubitosa e coloro i quali avevano espresso piena disponibilità nel collaborare per l’organizzazione dell’evento, certi che l’appuntamento sarà solo rimandato al prossimo anno.