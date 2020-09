Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco

San Potito - I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 29 settembre, sono intervenuti a San Potito Ultra, in via Lammia, in un parcheggio del posto, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente ed è stata messa in sicurezza l’area.