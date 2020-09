Questa campagna elettorale è stata caratterizzata dal rispetto del distanziamento sociale

Ariano Irpino – Attraverso un video pubblicato sui social il Candidato alla carica di Sindaco per il Comune di Ariano Irpino, Marco La Carità, sfida il suo vversario, Enrico Franza ad un pubblico confronto basato sulle proposte per la città.

«Questa campagna elettorale è stata caratterizzata dal rispetto deldistanziamento sociale – afferma La Carità – i cittadini arianesi domenica e lunedì andranno a scegliere il sindaco che per i prossimi 5 anni dovrà gestire sicuramente la crisi, ma anche la ripresa, ragion per cui è necessario che sappiano quali sono i programmi amministrativi che ciascuno candidato vorrà mettere in essere. Su questa base io sfido il mio competitor ad un confronto all’interno di un network irpino, in maniera tale che, in mezz’ora di discussione tutte le idee ed i dubbi degli elettori possano essere chiariti».