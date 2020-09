Le parole di Vincenzo Evangelista del Movimento Cinque Stelle

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Vincenzo Evangelista (M5S):

“All’indomani del 4 marzo avremmo dovuto appoggiare solo un governo tecnico per cambiare solo la legge elettorale perché questa legge è nata nel patto del #Nazareno solo per non permettere al #MovimentoCinqueStelle di governare. Ma dopo aver perso tutto il ns elettorato di sx nel Conte 1 e l’elettorato di dx col Conte 2, potevamo almeno pretendere l’alleanza nelle Regioni Rosse #Campania #Toscana #Puglia #Emilia in modo da avere Assessori e Consiglieri Cinque Stelle nelle #IstituzioniLocali formati per il futuro, ma noi siamo masochisti e autolesionisti. Anche ad Avellino al Ballottaggio Festa/Cipriano del 2019 non ci è stato permesso di apparentarci per poter avere qualche #Consigliere #Pentastellato in più e probabilmente anche il Sindaco di Avellino Ciampi nel 2018 non poté fare alleanze e addirittura, ha dovuto lasciare dopo pochi mesi la carica, anche se aveva vinto una battaglia storica ad #Avellino.”