Lavori in corso per migliorare la viabilità

Grottaminarda - Lavori in corso a Grottaminarda per migliorare la viabilità di alcune tra le principali strade del centro urbano grazie ad un finanziamento di circa 70mila euro. Sarà messo in sicurezza ed asfaltato il manto stradale dell’incrocio in via Valle a completamento delle opere di canalizzazione e a seguire gran parte di via Valle fino al casello autostradale e poi via Aldo Moro fino all’incrocio che porta a via Papa Giovanni XXIII, la salita (via Luigi Sturzo) che porta verso piazza XVI Marzo e via Alcide De Gasperi, inoltre sarà rinnovata la segnaletica verticale ed orizzontale.

L’Amministrazione comunale ed in particolare la Delegata al Turismo, Marisa Graziano e l’Assessore alla Viabilità, Michele Cappuccio, hanno inteso utilizzare questo finanziamento per migliorare la percorribilità delle arterie principali del centro urbano che necessitavano di manutenzione, per dare un’immagine di maggior cura nei punti nevralgici in cui insistono il palazzo scolastico, il municipio, gli uffici delle FS ecc, così come richiede una “città dei servizi”. E dunque dopo l’importante riqualificazione di Corso Vittorio Veneto, adesso in via prioritaria si è scelto di iniziare con le strade del centro urbano, significative anche dal punto di vista commerciale.

E certo che nei prossimi mesi, raccogliendo ulteriori finanziamenti si procederà a mettere in sicurezza e ad asfaltare altri tratti dal centro e della periferia, nell’ottica di consentire ai cittadini, automobilisti e pedoni, di percorrere in maniera più fluida le strade e quindi per una sempre migliore qualità della vita oltre che per una questione di immagine del paese. A breve, inoltre, sì interverrà con lavori di manutenzione delle ringhiere e dei muri di cinta interni ed esterni dei Giardini De Curtis, punto di ritrovo e di svago delle famiglie e dei giovani grottesi.