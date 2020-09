Aufiero ha ottenuto 3.059 voti, risultando il più votato nel centrodestra

Avellino - «Ringrazio tutti gli elettori che mi hanno dato fiducia e quanti mi hanno supportato in questa intensa avventura». Tonino Aufiero commenta così i risultati delle elezioni regionali 2020. «Prendo atto del risultato. Essere il primo eletto in provincia di Avellino nell’area del centrodestra fa sicuramente piacere, ma non posso nascondere il mio rammarico. Le aspettative erano ben altre». Aufiero ha ottenuto 3.059 voti, risultando il più votato nel centrodestra. «L’elettorato ha riconosciuto il mio operato, per questo mi sento di rivolgere soprattutto a loro i miei più sentiti ringraziamenti. Sono state settimane ricche, farò tesoro di quanto ho vissuto e di quanto ho ricevuto dalla gente. Ora farò le mie dovute valutazioni per il futuro, ma una cosa è certa: non verrà mai meno il mio impegno nei confronti di chi ha creduto in me con entusiasmo e lealtà». Aufiero poi conclude: «Faccio i miei auguri di buon lavoro ai nuovi consiglieri regionali eletti».