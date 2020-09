Così Michele Gubitosa, deputato del MoVimento 5 Stelle

“Faccio i miei complimenti a Vincenzo Ciampi, primo consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle eletto in provincia di Avellino. Voglio ringraziare tutti gli attivisti che non hanno mai mollato e che ci hanno messo il cuore anche e soprattutto nei momenti difficili del MoVimento. Ciampi rappresenterà al meglio il nostro territorio, sarà una sentinella per l’Irpinia in Consiglio regionale. In bocca al lupo Vincenzo” – lo dichiara Michele Gubitosa, deputato del MoVimento 5 Stelle.