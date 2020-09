La rappresentativa Campana ottiene un meritato Bronzo anche grazie ai binomi Irpini presenti in squadra

Avellino - Il 20 e 21 settembre la splendida struttura del Centro Ippico Militare di Montelibretti (Roma) ha ospitato le finali del Campionato Italiano e coppa delle Regioni di Country Derby , disciplina equestre della Federazione Italiana FITETREC-ANTE. La rappresentativa Campana ottiene un meritato Bronzo anche grazie ai binomi Irpini presenti in squadra, tesserati presso la Scuderia Manzione di Contrada. Nelle prove individuali si laurea campionessa italiana nella categoria pony l’Avellinese Angelica Manco su Peter e Medaglia di Argento in categoria A2 per Jessica Stabile su Scheggia. Grandi risultati da parte delle amazzoni Irpine e grande soddisfazione per la Scuderia Manzione di Contrada , da anni palestra nella formazione di giovani talenti equestri della nostra Provincia.