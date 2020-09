Ariano irpino – Servizio speciale di trasporto per elettori in difficoltà

Per accompagnare i cittadini che intendono esercitare il proprio diritto di voto e che sono impossibilitati a raggiungere il seggio elettorale autonomamente

Ariano Irpino – Il Comune di Ariano Irpino, in occasione delle consultazioni per il Referendum Costituzionale, le Elezioni Regionali ed Amministrative di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, ha attivato il Servizio di Trasporto per accompagnare i cittadini con difficoltà di deambulazione e di disabilità motorie che intendono esercitare il proprio diritto di voto e che sono impossibilitati a raggiungere il seggio elettorale autonomamente.

Gli interessati potranno prenotare il Servizio, contattando i seguenti numeri telefonici: 0825.875121 – 0825.875212 – 0825.875210 oppure al numero di cellulare 338.1873212. La prenotazione potrà essere effettuata domenica 20 settembre dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 21 settembre dalle ore 7,00 alle ore 15,00.